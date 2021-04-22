У одного из них нашли взрывчатку, которая должна была использоваться для диверсий.

Во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области разоблачили десять участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандитских группировок так называемой "ДНР", входящих в состав незаконных вооруженных формирований боевиков.

В СБУ отмечают, что информация относительно их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам антитеррористической операции/операции Объединенных сил проверяется, и в случае подтверждения данных в отношении их будут открыты уголовные производства.

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Также в сообщении сказано, что в квартире одного из боевиков сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. "Из тайника были изъяты четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - отмечают в СБУ.

Кроме того, проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года в Донецкой области.

По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

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Автор: Денис Прядко