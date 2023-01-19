Коллаборанты выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе.

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, пособниками агрессора оказалисть трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности главы Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

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"За это их назначили руководителями созданной оккупантами "администрации Старобельского района ЛНР". Находясь на "должностях", коллаборанты выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Установлено, что злоумышленники принимают активное участие в создании новых оккупационных органов на территории захваченного района. Именно они организовали "открытие" в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщили в СБУ, 12 мая прошлого года по случаю "дня России" коллаборанты приняли участие в "церемонии" поднятия на центральной площади города флагов страны-агрессора и террористической организации "ЛНР".

В спецслужбе отметили, что на основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенной организованной группой); по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

Сейчас обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коллаборанты в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно оперативники Службы безопасности Украины задержали предателей, которые "сливали" конспиративные базы Сил Специальных Операций ВСУ во время оккупации Херсона. Одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие ССО ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте.

Также сотрудники СБУ сообщили об аресте бывших должностных лиц Укрзализныци, которые помогали перемещать воинские эшелоны РФ в Украину. Предателями оказались четыре экс-сотрудника транспортной компании на Харьковщине. Они с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешли на сторону россиян и после оккупации части региона вступили в ряды новой "администрации".

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщали, что российские захватчики свозят российских чиновников на оккупированные территории Украины через нехватка местных коллаборантов.

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