По прибытию инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа.

В Луцке 19-летний парень купил в интернете поддельные права категории А, а затем позвонил в полицию с претензиями, что документ не появлялся в мобильном приложении "Дия".

Об этом случае рассказали в патрульной полиции Волынской области на своей странице в Facebook.

По словам юноши, он за "документ" предварительно заплатил 1000 гривень, а потом на почте, когда забирал его, оплатил еще 3000 гривень. И был очень удивлен, почему его права не зафиксированы в "Дии".

Читайте также"От Иисуса" : в центре Львова неизвестный раздавал прохожим деньги (видео)

По прибытию инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Позже была вызвана следственно-оперативная группа.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине с декабря в удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко