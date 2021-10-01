Сегодня, 1 октября, вступил в силу Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Документ был подписан 14 февраля 2021 года в г. Абу-Даби.
Как отметили в министерстве, отныне каждый граждан Украины, который переезжает на жительство в Объединенные Арабские Эмираты, сможет конвертировать собственное национальное удостоверение водителя на эмиратский аналог по упрощенной процедуре – без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В".
Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям граждане Украины, которые временно находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.
Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.
Водительские права по почте:
15 сентября 2021 года водителям разрешили готовиться к экзамену по ПДД онлайн и получать права по почте.