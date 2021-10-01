Граждан Украины, который переезжает в ОАЭ, сможет конвертировать удостоверение водителя на эмиратский аналог.

Сегодня, 1 октября, вступил в силу Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте такжеВодителям напомнили о важном правиле, действующем с 1 октября (видео)

Документ был подписан 14 февраля 2021 года в г. Абу-Даби.

Как отметили в министерстве, отныне каждый граждан Украины, который переезжает на жительство в Объединенные Арабские Эмираты, сможет конвертировать собственное национальное удостоверение водителя на эмиратский аналог по упрощенной процедуре – без необходимости повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Такое упрощение касается только категорий "А" и "В".

Кроме того, благодаря достигнутым договоренностям граждане Украины, которые временно находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, могут управлять автомобилем, имея при себе национальное водительское удостоверение без необходимости дополнительного получения международного удостоверения.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ОАЭ, которые находятся или проживают в Украине.

Водительские права по почте:

15 сентября 2021 года водителям разрешили готовиться к экзамену по ПДД онлайн и получать права по почте.

Автор: Леся Лещенко