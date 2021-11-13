С таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой.

В Украине с декабря в удостоверениях водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Телеграм-канале.

"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой", - пояснили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, с 5 ноября у украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку можно в электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении "Укрпочты".

В "Укрпочте" рассказали, что ее система интегрирована с электронным кабинетом водителя, где можно заказать водительское удостоверение. Отныне не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.

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Автор: Тамара Отовская