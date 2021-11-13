В Украине с декабря в удостоверениях водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Телеграм-канале.
"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой", - пояснили в ведомстве.
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Как сообщал УНИАН, с 5 ноября у украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку можно в электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении "Укрпочты".
В "Укрпочте" рассказали, что ее система интегрирована с электронным кабинетом водителя, где можно заказать водительское удостоверение. Отныне не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.
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