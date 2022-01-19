19 января был разрушен памятник жертвам Холокоста в Лисичанске Луганской области.
О происшествии сообщила Лисичанская городская военно-гражданская администрация.
По состоянию на утро 19 января на месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции Северодонецкого РУП ГУНП в Луганской области.
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Этот памятный знак уже был один раз разрушен 4 декабря 2021 года, но тогда в Лисичанской городской военно-гражданской администрации заявили, что это произошло из-за погодных условий.
Объединенная еврейская община Украины сообщила, что будет следить за ходом расследования дела.