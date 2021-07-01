Тенденции поиска в Google показывают, что с распространением вакцин интерес к путешествиям растет.

Google опубликовал результаты исследования тенденций летнего отдыха среди украинцев по поисковым запросам.

Как отмечают в пресс-службе компании, глобальная пандемия продолжала влиять на планы большинства людей в мире и в 2021 году. В то же время после нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться - тенденции поиска показывают, что с распространением вакцин интерес к путешествиям, похоже, растет.

"Люди хотят путешествовать, поскольку они чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами "отпуск в/отдых в" за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне", - отмечают авторы исследования.

В то же время, в связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Топ-10 мест для отдыха в Украине по результатам поиска в Google за последние 3 месяца:

Бердянск

Железный Порт

Коблево

Затока

Кирилловка

Одесса

Арабатская Стрелка

Седово

Скадовск

Счастливцево

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В то же время, учитывая то, что сегодня все больше стран открывают свои границы для украинцев, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом остается Турция.

Топ-10 мест для отдыха за рубежом по результатам поиска в Google за последние 3 месяца:

Турция

Кипр

Албания

Болгария

Черногория

Хорватия

Греция

Египет

Грузия

ОАЭ

При этом в компания советуют прежде чем планировать свой отпуск, ознакомиться с рекомендациями органов здравоохранения и местной власти, а также соблюдать меры безопасности и профилактики.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля 2021 года запустили бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії".

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Автор: Марина Григоренко