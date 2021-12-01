Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы, узнали журналисты.

Задержаны мужчины из Симферополя (находится в захваченном Россией Крыму), которые придумали и воплотили в жизнь "гениальную бизнес-идею" – притворились коммерсантами, чтобы взять продукты "на продажу" и скрыться. Злоумышленники обманули бизнесменов на миллионы гривень.

Злоумышленникам 35 и 38 лет, они надели шикарные костюмы, вошли в образ и начали договариваться с серьезными людьми, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

Читайте такжеВ Крыму продавщица с ножом напала на пособников оккупантов: грозит пожизненноеПо его данным, "ослепительные бизнесмены", втирались в доверие к директорам фирм, обещали выгодно продать их товар, а потом исчезали с товаром и сами его реализовали.

"Так они обманули доверчивых коммерсов на 15 млн рублей (более 5 млн гривень – Ред.). Провернуть дельце удалось с помощью подставных фирм и директоров. Но сказке пришел конец – полиция поймала парней...", – отмечается на канале.

Задержанным авантюристам "светит" до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Севастополе задержали контрактника из 810-й бригады морской пехоты российского Черноморского флота, который пытался передать сослуживцу в военный госпиталь наркотический гостинец.

Автор: Екатерина Присяжнюк