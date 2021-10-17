Проблема возникла в одном из домов, расположенных в Ялте, узнали журналисты.

В захваченном Россией Крыму в Ялте жители одного из многоквартирных домов оказались в "лифтовой ловушке", поскольку пропало электроснабжение, а коммунальщики не захотели им помогать.

В лифте застряли жильцы дома, расположенного на ул. Свердлова, 48, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

По его данным, всего в лифте ехали два человека и две собаки.

"Жена Андрея из Ялты поднималась к себе домой на улице Свердлова, 48 с псом Бимом, с ними ехал еще один житель дома с собакой… внезапно начался страшный сон клаустрофоба: кабина остановилась, свет погас", – отмечается в материале.

Журналисты узнали, что лифтер не смог освободить людей из "ловушки". Потом решением проблемы начал активно заниматься супруг женщины, застрявшей в лифте.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму загорелся санаторий "Ялта", где отдыхают военнослужащие РФ (видео)"…Андрей позвонил в УК "МУП РЭО-3", но там сказали обратиться в "Крымэнерго". Предприятие снова перевело стрелки на управляющую компанию – якобы, проблема внутри дома…", – добавили на канале.

Потом мужчина устал наблюдать за "коммунальным пинг-понгом" – он самостоятельно нашел электрика, и специалист вызволил людей из "ловушки".

В лифте даже стоят табуретки, поскольку в доме часто выключают свет, и, если люди застрянут в лифте, то могут посидеть.

Напомним, РФ захватила Крым в 2014 году. Потом на полуострове были проблемы с электроснабжением. Летом 2018 года СМИ писали, что вся территория Крыма на некоторое время была отключена от энергоснабжения.

Оккупанты запустили энергомост в Крым, однако проблемы с электроснабжением не прекратились.

Автор: Екатерина Присяжнюк