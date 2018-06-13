Оккупированный Крым остался без света и мобильной связи

Жители аннексированного Крыма сообщают об отключениях в соцсетях, полуостров полностью обесточен.

Территория всего оккупированного Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25.

Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы. "Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", - заявил источник.

Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

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"Крым.Реалии" отмечает, что обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы. Связь в российской сети МТС в оккупированном Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Жители аннексированного Крыма сообщают об отключениях в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.