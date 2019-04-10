В Харькове бригада “скорой” застряла в лифте вместе с пациенткой

Сотрудники аварийной службы прибыли через 20 минут, освободив медиков и больную.

В Харькове медики с больной в состоянии клинической смерти застряли в лифте.

Об этом Depo.Харьков сообщили в КЗОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным врачей, около 15:30 9 апреля медики получили сообщение о том, что 61-летней женщине стало плохо с сердцем. На месте бригада "скорой" оказала больной помощь и решила ее госпитализировать. Во время транспортировки сердце женщины внезапно остановилось, в состоянии клинической смерти ее доставили в реанимационное отделение.

Читайте такжеВ России мужчина застрял в больничном лифте и умер от сердечного приступа

Также около 16:10 поступил вызов к 31-летней женщине, которая находилась в состоянии клинической смерти. На место прибыла реанимационная бригада, которая, госпитализировав больную, застряла в лифте.

Сотрудники аварийной службы прибыли через 20 минут, освободив медиков и больную для дальнейшей госпитализации в реанимационное отделение 13-й больницы.