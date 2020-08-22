В Кропивницкой колонии от ожогов умер осужденный

Мужчина получил тяжелые ожоги левого и правого предплечья рук, а также левой и правой голеней ног.

В Кропивницкой исправительной колонии осужденный умер в результате полученных на производстве ожогов.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сотрудниками офиса омбудсмена осуществлен дистанционный мониторинг Кропивницкой исправительной колонии №6.

Установлено, что 12 августа в медицинскую часть колонии обратился осужденный, который был командирован во вторую смену на производство топливных брикетов.

Мужчина пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног.

По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности.

Работники колонии вызвали "скорую", однако по решению диспетчера и дежурного старшего врача смены Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского облсовета пострадавшему отказали в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной экстренной помощи.

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О происшествии было немедленно сообщено правоохранителям, по указанному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч.1 ст.271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).

Осужденного доставили в областную больницу собственным транспортом сотрудников исправительной колонии.

14 августа мужчине было проведено оперативное лечение, он находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии.

В результате полученных ожогов около 4:00 21 августа осужденный умер.

"Ситуация находится на контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека", - уточнили в пресс-службе.

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Автор: Антонина Доломанжи