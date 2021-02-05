Во Львове минувшей ночью неизвестные лица облили красной краской памятник руководителю ОУН Степану Бандере.
Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Андрей Москаленко.
"Уже сейчас работники районной администрации занимаются восстановление и очисткой памятника. Также направили соответствующее заявление в полицию. Выясняем все детали", - написал он.
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В свою очередь в пресс-службе полиции области сообщили, что уже устанавливают причастных к вандализму. За содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.
"Сегодня, 5 февраля, в 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины", - говорится в сообщении.
По факту было начато уголовное производство по статье о хулиганстве.
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