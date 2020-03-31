В Сумской области повредили памятный знак погибшим за свободу Украины

На памятном знаке есть повреждения в виде многочисленных сколов в центральной части.

В городе Конотоп Сумской области неизвестные лица повредили памятный знак погибшим за свободу Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, о повреждении памятного знака, который установлен в центре города в виде казацкого креста, в полицию сообщили неравнодушные горожане, а позже с официальным заявлением об этом обратился и председатель общественной организации «Конотопское объединение ветеранов войны за независимость Украины».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции.

«При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что на памятном знаке действительно есть повреждения в виде многочисленных сколов в центральной части», - отмечается в сообщении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины и осуществляются все необходимые меры для установления причастного к правонарушению лица и его местонахождения.