Характерная особенность жилого комплекса Kaixuan International Building - его П-образная форма.

В Китае загорелся высотный жилой дом - огонь охватил половину 30-этажного здания.

Об этом сообщает worldnewshere.net.

Пожар произошел днем 27 августа в жилом комплексе Kaixuan International Building, расположенном в городе Далянь на северо-востоке КНР. Характерная особенность здания - его П-образная форма.

В 419-квартирном доме живут более 800 человек. Однако о пострадавших пока что не сообщалось.

Бороться с огнем снарядили около 100 пожарных и 30 спасательных машин. В целях безопасности в доме уже перекрыли газ и отключили электроэнергию.

Читайте такжеВ Китае мегаэффектно снесли 15 небоскребов (видео)Огонь вспыхнул в квартире на 19 этаже. Владелец жилища сперва пытался погасить его самостоятельно, но пламя перекинулось на соседние квартиры, и ему пришлось обратиться за помощью к пожарным.

На фотографиях с места ЧП видно, как сотрудник пожарной службы, рискуя собственной жизнью, пытается потушить пожар, стоя на крыше здания.

Напомним, что в прошлом месяце в Китае представили нового робота для помощи тем, кому приходится работать в крайне опасных условиях, в частности, пожарным.

Автор: Станислав Кожемякин