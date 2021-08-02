В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли / фото flickr.com
В китайском городе Сиань вспыхнул пожар в башне международной торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eventful China.
На видео, которое сняли очевидцы, видно, как столб густого черного дыма поднимается над зданием.
Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG— Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021
Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара выясняют. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало.