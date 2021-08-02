Причины возникновения пожара выясняют.

В китайском городе Сиань вспыхнул пожар в башне международной торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eventful China.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как столб густого черного дыма поднимается над зданием.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара выясняют. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало.

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Автор: Виктория Гордиенко