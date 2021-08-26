Робот может помогать пожарным, когда есть угроза химических выбросов и повторных взрывов.

В Китае представили нового робота для помощи тем, кому приходится работать в крайне опасных условиях, в частности, пожарным.

Робот способен выдерживать сверхвысокие температуры и тушить пламя чуть ли не в самом его эпицентре, говорится в сюжете ТСН.

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Разработчики утверждают, что этот железный помощник может быть крайне полезным, когда есть угроза химических выбросов и повторных взрывов.

Хотя робот управляется дистанционно, он оснащен специальной программой, которая способна самостоятельно оценивать риски и распознавать опасность.

"Робот может работать непрерывно в сутки и вполне может заменить усилия десятка пожарных", - говорится в сюжете.

Стоит роботизированный помощник 100 тысяч долларов.

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Автор: Александр Топчий