Это очаги вблизи с. Сосновка и с. Дудки Вышгородского района и с. Лесное Бучанского района.

На Киевщине продолжается ликвидация двух очагов торфяных пожаров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

"ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам и гостям области! Любая халатность или беспечность может стать толчком к развитию еще одного торфяного пожара и принести значительные хлопоты не только спасателям, но и местным жителям", - говорится в сообщении.

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Так, по состоянию на 20:00 на Киевщине продолжается ликвидация следующих очагов пожаров: около с. Сосновка и с. Дудки Вышгородского района и вблизи с. Лесное Бучанского района.

Напомним, за полгода войны в Украине пострадала треть лесного фонда. Российские войска оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В целом ориентировочная сумма убытков, которую россияне нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

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