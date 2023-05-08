В жилом доме находился отец и шестеро малолетних детей.

В Вышгородском районе Киевской области в результате пожара в частном доме погибла 7-летняя девочка.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, в селе Мусийки Иванковской громады произошел пожар в жилом доме, где находился отец и шестеро малолетних детей. В результате отравления угарным газом погибла дочь мужчины.

"Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети", - отметил Небитов и добавил, что на месте работает полиция и ГСЧС.

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Как добавили в ГСЧС, погибла девочка 2015 года рождения. Ее вынес из дома отчим, также пострадавший. Он получили ожоги.

Пожары в Украине

В ночь на 24 апреля из-за поджога возник пожар в помещении церкви УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области. В полиции Черновицкой области сообщили, что подозреваемого в поджоге церкви задержали. Им оказался 34-летний житель села Испас.

А 7 апреля в Одессе во время движения загорелся автобус с пассажирами. "На улице Николаевская дорога во время движения загорелся рейсовый автобус", - говорилось в сообщении Управления патрульной полиции в Одесской области. Отмечается, что свидетелями возгорания стали трое патрульных, которые ехали позади.

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