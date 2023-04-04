Повестку на допрос к следователю вручали не самому священнику, а его родителям.

Поп УПЦ Московского патриархата, который избил украинского военного в Хмельницком, сбежал из Украины.

Об этом сообщил депутат Хмельницкого горсовета Александр Василишин в эфире одного из украинский телеканалов.

"Поп, который поднял руку на нашего защитника-воина, ему вчера Нацполиция вручила ему подозрение. Но сегодня стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере, из города Хмельницкого. Вручили ему повестку к следователю его родителям", - сказал депутат.

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Василишин уточнил, что действительно поп, напавший на воина, выехал за границу. Его будут объявлять в розыск.

Избиение воина в храме УПЦ МП Хмельницкого

2 апреля в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священник и верующие избили военного, который спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать церковь УПЦ МП. Свидетели вызвали в храм полицию.

По данным СМИ, решается вопрос о привлечении военного к админответственности по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство), потому что он начал словесную перепалку и сбросил на пол Евангелия. Также по факту избиения военнослужащего правоохранители открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

В тот же день представители общины провели собрание, на котором проголосовали за перерегистрацию Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) в подчинение Православной церкви Украины. В тот же день в соборе провели первую за много лет молитву на украинском языке.

4 апреля на внеочередной сессии Хмельницкий горсовет приняла решение о прекращении пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

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