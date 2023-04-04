У женщины началось кровотечение, пришлось вызвать еще одну бригаду "скорой".

В Одессе госпитализировали женщину, которой кошка прокусила лучевую артерию. У нее началось сильное кровотечение.

Как сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области, в понедельник, 3 апреля, единая диспетчерская центра получила вызов к женщине, которая истекала кровью и теряла сознание.

"Медики прибыли на место уже через 7 минут. Выяснилось, что кошка прокусила пациентке лучевую артерию, из-за чего началось артериальное кровотечение и геморрагический шок", – говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, пострадавшей оказали первую помощь – наложили жгут и тому подобное. Фельдшеру пришлось дополнительно вызвать врачебную бригаду, которая стабилизировала женщину и доставила ее в больницу.

Новости Одесской области

1 апреля в Одесской области произошло жуткое ДТП – легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли супруги. Водитель грузовика не пострадал.

31 марта в области задержали наркоторговцев. Схему создали два мужчины в возрасте 32 и 34 года. Во время задержания правоохранители также изъяли у них гранатомет.

Кроме того, в Одессе впервые трансплантировали сердце. Операцию врачи проводили в ночь на 29 марта. Донорское сердце получил 43-летний мужчина, который до этого находился в очереди на пересадку.

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