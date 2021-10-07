В подземке отключали напряжение на контактном рельсе.

В Киеве сегодня останавливали "красную линию" метро из-за падения на пути детского самоката.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Падение багажа на пути стало сегодня причиной остановки красной линии. Это случилось на станции "Театральная". Во время ожидания поезда пассажиры уронили детский самокат. Чтобы достать вещь и обеспечить движение поездов, необходимо было отключить напряжение на контактном рельсе, а соответственно – остановить линию", – сказано в сообщении.

В столичной подземке призывают пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном. В частности, особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень.

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Автор: Виталий Саенко