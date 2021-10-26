В Николаеве, где недавно заработал сервис уличного проката самокатов, пьяный прохожий активно пытался украсть транспортное средство.
Процесс сняли на видео очевидцы, его опубликовал местный ресурс "Преступности.НЕТ" в своем Телеграм-канале.
"В Николаеве электронные самокаты продолжают будоражить некоторые умы местных жителей. Сначала новые девайсы пытались утащить домой пенсионерки, теперь за дело взялись пьяные мужчины", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как пьяный прохожий, увидев самокат на улице, поначалу долго на него смотрел, после чего твердо решил забрать его с собой.
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"Рассуждал и боролся с собой. Но алчность победила совесть. Мужчина подошел к самокату, ухватился за него, попытался снять с подножки, упал, но дело свое не бросил. Сорвав наклейку с QR-кодом, алколюбитель еще несколько минут балансировал на руле и, наконец, покатил девайс за собой", - пишет СМИ.
Примечательно, что этого произошло посреди бульварной части оживленного проспекта. Мимо проезжало множество транспорта, но это вора не смутило - ему удалось сдвинуть самокат с места и покатить дальше.
Чем закончился инцидент в итоге - не сообщается.