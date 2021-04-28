Предполагаемым убийцей оказался местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим.

В Киеве задержали убийцу, который расчленил своего товарища.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, в течение семи часов правоохранители установили и обнаружили мужчину, который подозревается в жестоком убийстве.

"Полицейские Киева задержали человека, который обоснованно подозревается в убийстве и расчленении мужчины», - рассказал Андрей Крищенко.

Правоохранители провели обыск в доме злоумышленника, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. С задержанным общаются следователи.

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«Нам известно, что это – местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил им по телу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты сложил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - рассказал Крищенко.

Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, что сегодня в Голосеевском районе обнаружили сумку с фрагментами человеческого тела. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, эксперты и кинологи.

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Автор: Денис Прядко