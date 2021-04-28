В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.
Читайте такжеДавал 8-летнему брату "последний шанс": задержанный за убийство семьи подросток рассказал детали преступленияОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
«Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека», – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.
Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят первоочередные следственные действия.
Главные новости Украины и мира на утро 28 апреля
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