Правоохранители устанавливают личность потерпевшего.

В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

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«Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят первоочередные следственные действия.

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Автор: Катерина Шварц