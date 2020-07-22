В Киеве вспыхнул пожар в новостройке (фото, видео)

Горело рубероидное покрытие кровли и утеплитель.

В Киеве накануне вечером произошел пожар в новостройке по улице Стеценко, 75.

Об этом сообщает пресс-центр столичных спасателей.

Информация о пожаре была получена в 21:50.

"На место вызова направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что пожар возник на кровле 6-этажной новостройки. Горело рубероидное покрытие кровли и утеплитель. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступили к тушению пожара. В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 – ликвидировать. Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также производить подвоз воды", - сообщили в ГСЧС Киева.

На месте задействовали девять единиц спецтехники и 32 спасателя. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из недостроев на столичном Подоле произошел масштабный пожар.

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