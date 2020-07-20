В недострое на столичном Подоле произошел масштабный пожар (фото)
В Киеве горело недостроенное здание в Подольском районе.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре на территории строительства на Вознесенском спуске, 28 поступило в 16:52.
Как оказалось, на территории строительства здания произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей на площади 30 кв. м.
Пожар был ликвидирован в 17:17.
"Также, чтобы удостовериться, что пожар был полностью потушен, проводились работы по разборке утеплителя на стене. К ликвидации возгорания было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", - сообщили в ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Как сообщал УНИАН, в Харькове во время движения загорелся автомобиль.
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