В недострое на столичном Подоле произошел масштабный пожар (фото)

На территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей.

В Киеве горело недостроенное здание в Подольском районе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на территории строительства на Вознесенском спуске, 28 поступило в 16:52.

Как оказалось, на территории строительства здания произошло возгорание мусора с последующим распространением на стену недостроенного здания на уровне 2 и 3 этажей на площади 30 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 17:17.

"Также, чтобы удостовериться, что пожар был полностью потушен, проводились работы по разборке утеплителя на стене. К ликвидации возгорания было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", - сообщили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Харькове во время движения загорелся автомобиль.

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