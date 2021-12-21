Злоумышленника задержали правоохранители на месте происшествия.

В Киеве мужчина совершил кражу из салона автомобиля, пока его владелец отчищал авто от снега.

Об этом сообщают на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"Пока потерпевший счищал снег с авто грузинский вор совершил кражу дорогого ноутбука", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСнегопады в Киеве и во Львове: стало известно, какая ситуация на дорогах (видео)Кража произошла на Шота Руставели, 11. Злоумышленник, который только в августе этого года прибыл в Украину, увидел как водитель, прогревая машину, положил в нее свои вещи, и пошел счищать снег с авто. Тогда 34-летний гражданин Грузии подкрался с противоположной стороны, открыл дверь и похитил сумку.

Кроме личных вещей в сумке был дорогой ноутбук стоимостью более 60 тыс грн.

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако его оперативно задержали правоохранители.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу, соединенную с проникновением в жилище.

Напомним, ранее в Киеве водитель сокрушил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара. По предварительным данным, жертвами ДТП стали примерно 15 единиц транспорта.

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