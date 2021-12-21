Угнанные авто мужчина "перегонял" в Черкасскую область, где в дальнейшем реализовывал их.

На Киевщине задержали серийного похитителя автомобилей, 40-летний уроженец Черкасской области за полгода угнал более 10 автомобилей.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В апреле мужчина завладел машиной Hyundai Sonata, которая принадлежала жителю Софиевской Борщаговки, впоследствии в Вышгороде также угнал авто Hyundai Tucson. Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что злоумышленник предварительно приезжал к месту преступления с целью "разведки" и подбора автомобиля. После этого он подготавливал номерные знаки, заказывал специальную аппаратуру и изготавливал ключи под конкретные иномарки. Свое авто злодей оставлял на парковках и к местам преступления прибывал общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Угнанные авто мужчина "перегонял" в Черкасскую область, где в дальнейшем реализовывал их.

Во время санкционированного обыска у мужчины выявили гранаты РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекты ключей от автомобилей, заготовки (болванки) для угона автотранспорта, спецсредства для бесшумного разбития окон в автомобилях и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступлений.

Установлено, что угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2, 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) , ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Задержан он в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания, который грозит злодею - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: