Причины аварии и местонахождение предполагаемого виновника будет устанавливать полиция.

В Киеве на заезде на Дарницкий мост произошла авария с автомобилем "ВАЗ 21099".

Как передает dtp.kiev.ua в Facebook, водитель легковушки снес дорожный знак, врезался в отбойник и сбежал, бросив свое авто.

"Судя по всему, на видео момент прощания с ласточкой. Надеемся, полиция его разыщет и разберётся в причинах происшествия, а также проведет освидетельствование на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве авто "снесло" девушку на пешеходном переходе: странное поведение водителя попало на видео.

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