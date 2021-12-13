Авария произошла на улице Академика Заболотного.

В Киеве вечером 13 декабря на улице Академика Заболотного (Голосеевский район) произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

Из-за ДТП было затруднено движение в направлении Одесской площади и Столичного шоссе. Свободно передвигаться в обоих направлениях можно было только по одной полосе.

Впоследствии в сети появилось жуткое видео с моментом аварии.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ривненщине произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика, который перевозил лес. Как установили правоохранители, водитель автомобиля "ЗИЛ", перевозил древесину, которая не должным образом была закреплена, в результате чего из прицепа выпала колода и пробила боковое стекло встречного автобуса "Богдан". При этом одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.

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Авторы: Юрий Годован, Татьяна Герасименко