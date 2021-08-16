Первая репетиция парада войск в Киеве запланирована 18 августа, сообщили в КГГА.

В центре Киева 18 августа состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и на Майдане Независимости, в связи с чем предусмотрены масштабные перекрытия движения.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц, сообщает Киевская городская госадминистрация.

Так, во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости запланировано ограничение движения по маршрутам:

Колонны № 1 (гусеничная и колесная техника): парк воинской части А0222 (А1937) – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

(гусеничная и колесная техника): парк воинской части А0222 (А1937) – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик; Колонны № 2 (колесная техника): аэродром "Святошин" – ул. Академика Туполева – по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

Также предусматривается движение части колонны № 1 по: ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

Части колонны № 2 по: ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбедская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

Колонна № 3 (колесная техника) будет двигаться по городу по маршруту: воинская часть А0139 (проспект Победы 55/2) – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

Читайте такжеНад Киевом пронеслись истребители, транспортники и вертолеты (видео)Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте киевской власти.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Обращается внимание, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Также во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним, 24 августа будет отмечаться 30-й по счету День Независимости Украины. В честь юбилейного Дня Независимости в нашем государстве решили организовать сотни мероприятий.

В частности, запланирован военный парад в Киеве и большой благотворительный концерт на стадионе Национального спорткомплекса Олимпийский.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк