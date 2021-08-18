Крещатик и прилегающие улицы перекрыты для движения автомобилей, а на Майдан Незалежности уже не пускают и пешеходов.

В центре столицы на Майдане Независимости и Крещатике началась первая из трех репетиций парада по случаю 30-летия Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в 15.00 было перекрыто движение по Крещатику и прилегающим улицам.

Вдоль Крещатика выставлены кордоны правоохранителей, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части. А на Майдан Независимости также не пускают пешеходов.

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Следует отметить, что на Майдане продолжается сооружение праздничной сцены, а по Крещатику уже начинает двигаться военная техника, там уже находятся военнослужащие ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева 18 августа состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, в связи с чем предусмотрены масштабные перекрытия движения. Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц города.

День Независимости Украины: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк