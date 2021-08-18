Ограничено движение на ряде улиц и проспектов. Из-за этого на прилегающих дорогах образовались пробки.

В центре Киева, где сегодня проходит первая репетиция военного парада ко Дню Независимости, из-за перекрытых улиц возникли пробки на дорогах.

О сложной ситуации с передвижением автотранспорта свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Военная техника движется в сторону Майдана несколькими колоннами, из-за чего перекрыты ряд улиц, ведущих в центр столицы.

Пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы (Он частично перекрыт), улицах Бассейной, Прорезной, Владимирской, Хмельницкого, Гончара, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко, Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и многих других.

На левом берегу значительных проблем с передвижением нет - там дороги из-за репетиции парада не перекрывали.

Как сообщал УНИАН, всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц. Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. Помимо этого, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Автор: Юрий Годован