В Киеве произошло ЧП на дороге - во время движения по проспекту Николая Бажана загорелся автомобиль.
Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Киев Оперативный" сегодня вечером.
Автор сообщения обратил внимание, что водителю пришлось собственноручно бороться с огнем.
"Равнодушие других автомобилистов к чужому бедствию поражает...", - говорится в сообщении.
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В комментариях пользователей сети разделились. Дошло даже до ссор: кто-то возмутился тем, что другие водители не пришли на помощь. Некоторые комментаторы написали, что с таким огнем бороться не было смысла. Были и даже те, кто обратили внимание на то, что видео снимали с другого проезжавшего мимо авто.
Как сообщал УНИАН, пассажирка столичной маршрутки №512 поспорила с водителем и вызвала полицейских. Но когда те приехали – конфликт вспыхнул уже между женщиной и правоохранителями.