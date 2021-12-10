Инцидент сняли на видео очевидцы.

В Киеве произошло ЧП на дороге - во время движения по проспекту Николая Бажана загорелся автомобиль.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Киев Оперативный" сегодня вечером.

Автор сообщения обратил внимание, что водителю пришлось собственноручно бороться с огнем.

"Равнодушие других автомобилистов к чужому бедствию поражает...", - говорится в сообщении.

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В комментариях пользователей сети разделились. Дошло даже до ссор: кто-то возмутился тем, что другие водители не пришли на помощь. Некоторые комментаторы написали, что с таким огнем бороться не было смысла. Были и даже те, кто обратили внимание на то, что видео снимали с другого проезжавшего мимо авто.

Как сообщал УНИАН, пассажирка столичной маршрутки №512 поспорила с водителем и вызвала полицейских. Но когда те приехали – конфликт вспыхнул уже между женщиной и правоохранителями.

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Автор: Виолетта Орлова