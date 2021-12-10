Все елки, сосны и ели должны быть чипированы или с этикетками.

В Киеве 15 декабря начнут работать площадки по продаже живых новогодних деревьев, в частности, елок.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской городской госадминистрации, таких локаций в столице создано почти 187, и с их адресами можно ознакомиться на официальном сайте городской власти.

Ярмарки будут работать до 31 декабря.

Стоимость хвойных на официальных точках продаж составит от 150 до 500 грн.

Отмечается, что организацией сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в столице занимаются три коммунальных предприятия: КП "Городской магазин", КП "Житний рынок" и КП "Владимирский рынок".

В КГГА информируют, что к работе официальных ярмарок существуют определенные требования. В частности, все елки, сосны и ели должны быть чипированы или с этикетками. Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрих-кода содержится вся информация о дереве.

Территория ярмарки должна быть обязательно ограждена, локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, который осуществляет продажу, и режим работы.

Читайте такжеБездомный сжег 15-метровую елку на площади в Нью-Йорке (фото, видео)В КГГА призывают покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках, ведь на стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Сейчас инспекция по благоустройству получила задание контролировать расположение мест продажи хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей.

Как сообщал УНИАН, в Государственном агентстве лесных ресурсов сообщили, что в этом году легальные деревья украинские лесхозы планируют продавать в среднем по 105 гривень за штуку.

Главную елку страны на Софийской площади в Киеве традиционно зажгут 19 декабря.

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Автор: Инна Андалицкая