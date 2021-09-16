Хулиганы отбили "Принцу" руку с саблей.

В Киеве вандалы надругались над скульптурой "Маленький принц" на Пейзажной аллее.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам автора скульптуры Константина Скритуцкого, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног "Принца".

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А прошлой ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", - рассказал скульптор.

Теперь скульптуру придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

По словам Скритуцкого, заявление в полицию было написано сразу после исчезновения лисенка.

"Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление относительно разрушенного памятника", - рассказал он.

В полиции сообщили, что изучают все подробности дела.

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В 2014 году скульптура "Маленький принц" была в четвертый раз изуродована вандалами. В тот раз "Принцу" оторвали правую руку.

После этого киевские власти заявили, что из-за участившихся фактов вандализма за скульптурами нужен надзор. Также они обещали установить там видеокамеры.

Скульптурная композиция, созданная по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери "Маленький принц", располагается на Пейзажной аллее в Киеве.

Автор: Денис Прядко