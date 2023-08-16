Следователи устанавливают все детали трагедии, инцидент квалифицировали как самоубийство.

В Киеве нашли мертвыми двух 12-летних девочек. По предварительным данным, они погибли в результате падения с 15-го этажа многоэтажки.

"Сегодня вечером в 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи", – сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили личности погибших девочек. Ими оказались 12-летние местные жительницы. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

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"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия", – добавили в пресс-службе полиции Киева.

Гибель детей в результате падения: другие инциденты

В начале мая в Одессе двухлетний ребенок погиб в результате падения с пятого этажа. В полиции отметили, что мальчик выпал из окна балкона. От полученных травм он погиб на месте.

Подобная трагедия произошла в Одессе в конце апреля. Там из окна 16 этажа выпала женщина с двухлетним ребенком. Тела 34-летней женщины и ее ребенка обнаружили местные жители.

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