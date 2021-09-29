Злоумышленниками оказались 22-летняя женщина и 24-летний мужчина, сообщили в прокуратуре.

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19.

ПЦР-тесты продавали по 600 гривень, а свидетельство о вакцинации стоило 1 200 грн, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По ее данным, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации.

Без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовлению ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации.

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По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях проведены обыски.

Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов.

В результате осмотра изъятой техники выявлена переписка с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов, а также обнаружены бланки для их изготовления.

Ранее в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность "COVID-бизнеса" – разоблачила схему подделки ПЦР-тестов на коронавирус, которая ежемесячно приносила злоумышленникам до 1 млн гривень прибыли.

Правоохранители выяснили, что схему организовали сотрудники одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства.

Авторы: Светлана Закелова, Екатерина Присяжнюк