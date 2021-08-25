Младенца разыскали правоохранители и передали медикам. Родителей привлекут к ответственности.

В Киеве отец умудрился потерять двухмесячного ребенка во время прогулки с ним - разыскивать девочку пришлось правоохранителям.

Детали инцидента описываются на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Об исчезновении младенца правоохранителям сообщила бабушка - отец ребенка вернулся с прогулки навеселе и без него. На поиски понадобилось два часа.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. Наконец, на улице Тарасовской полицейские услышали детский плач и отыскали коляску с ребенком в одном из подъездов. Для проверки состояния здоровья ребенка правоохранители вызвали врачей", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности. Тогда он, будучи пьяным, пошел с младенцем в ТРЦ.

Сейчас было принято решение направить ребенка в учреждение здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, ранее на Черниговщине полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего 8-летнего сына.

Автор: Юрий Годован