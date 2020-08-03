В Черниговской области отец в поле зарезал своего 8-летнего сына (фото)

Ребенка, исчезнувшего накануне, нашли сегодня утром в подсолнечном поле с многочисленными ножевыми ранениями.

В Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего 8-летнего сына.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Отмечается, что сегодня ночью полиция задержала 30-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе под Черниговом.

«Вчера после обеда на линию «102» поступила информация, что в лесу неподалеку от села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок, собственными силами родственники найти его не смогли», - говорится в сообщении.

Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Были привлечены личный состав Национальной полиции в Черниговской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, кинологи с собаками, лесники, общественность, квадрокоптер. Всего более 100 человек.

«Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож», - заявили в ведомстве.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело ребенка было найдено в подсолнечном поле. После чего отец признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На теле мальчика обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, прокурор области Андрей Парусов возглавил группу прокуроров, осуществляющих руководство в расследовании этого дела.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram