На место конфликта прибыли правоохранители и медики.

В одном из столичных ресторанов вечером в четверг произошла стрельба.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в заведении на улице Конева. Информация о нем поступила полицейским и медикам - заявитель сообщил о стрельбе и ранении.

"Как выяснилось, произошло все в ресторане Favor Park hotel. Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители. Стрелка задержали, а сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее в Днепре неизвестные расстреляли автобус с пассажирами. Инцидент произошел в субботу, 17 июля, когда водитель двигался по Центральному мосту. В автобус, который курсирует по маршруту 124-а, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. В результате чего в авто "вылетело" боковое окно.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области во время ссоры в кафе одного человека подстрелили, а второго порезали.

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Автор: Юрий Годован