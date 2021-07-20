За стрелка внесли залог в сумме около 200 тысяч гривен.

Мужчину, устроившего стрельбу во время празднования свадьбы под Одессой, отпустили из СИЗО.

Об этом пишет Думская со ссылкой на областную прокуратуру.

Ранее Кириллу Крамаренко была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. За мужчину внесли залог в сумме около 200 тысяч гривен.

В то же время, председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев рассказал журналистам, что из Украины хотят депортировать десятки его соотечественников.

Читайте такжеНа случай потопа: в киевском метро заметили мешки с песком (фото, видео)"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" - рассказал он в эфире Думской.TV.

Стрельба на свадьбе под Одессой

Как сообщал УНИАН, 14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

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Автор: Людмила Жерновская