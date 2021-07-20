Мужчину, устроившего стрельбу во время празднования свадьбы под Одессой, отпустили из СИЗО.
Об этом пишет Думская со ссылкой на областную прокуратуру.
Ранее Кириллу Крамаренко была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. За мужчину внесли залог в сумме около 200 тысяч гривен.
В то же время, председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев рассказал журналистам, что из Украины хотят депортировать десятки его соотечественников.
Читайте такжеНа случай потопа: в киевском метро заметили мешки с песком (фото, видео)"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?" - рассказал он в эфире Думской.TV.
Стрельба на свадьбе под Одессой
Как сообщал УНИАН, 14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.
Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.
Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.
По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram