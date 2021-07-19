По словам водителя, когда он двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек произвели выстрел в направлении автобуса.

В Днепре неизвестные расстреляли автобус с пассажирами.

Об этом ТСН.uа сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, когда водитель двигался по Центральному мосту. В автобус, который курсирует по маршруту 124-а, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. В результате чего в авто "вылетело" боковое окно.

"Прибыв на место, обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек произвели выстрел в направлении автобуса из предмета, похожего на пистолет. В результате чего было повреждено боковое стекло автобуса", - рассказали в полиции.

Правоохранители обследовали территорию лесополосы, однако cтрелков не обнаружили. Не нашли их и по состоянию на утро понедельника, 19 июля.

"Правоохранители устанавливают детали инцидента. Событие зарегистрировали в журнале единого учета. Стрелков пока не задержали. Проводятся проверки", - добавила пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

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Автор: Денис Прядко