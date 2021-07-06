Поступило сообщение о заминировании торгового центра «Оушен Плаза».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В пресс-службе рассказали, что на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании торгового центра «Оушен Плаза».
Сейчас специалисты взрыво-технической службы, следственно-оперативная служба, представители ГСЧС работают на месте происшествия для проверки информации о заминировании.
По результатам этой проверки будет дана правовая оценка ситуации: либо будет возбуждено уголовное производство за заведомо ложное сообщение о заминировании, или, если информация подтвердится, по другой статье Уголовного кодекса.
Также в пресс-службе рассказали, что проверка здания КГГА, которое тоже якобы "заминировали" ранее, еще продолжается.
Минирование КГГА в Киеве
Как сообщал УНИАН, в 14: 38 в Управление по вопросам обращений граждан КГГА поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета.
Из здания столичной мэрии на вул. Хрещатик, 36 частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.
Анонимный "подрывник" требует выплатить ему выкуп в 0,5 биткоина в течение суток, в противном случае угрожает взорвать здание.
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