Проверка здания КГГА, которое тоже якобы "заминировали" ранее, еще продолжается.

Поступило сообщение о заминировании торгового центра «Оушен Плаза».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В пресс-службе рассказали, что на линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании торгового центра «Оушен Плаза».

Сейчас специалисты взрыво-технической службы, следственно-оперативная служба, представители ГСЧС работают на месте происшествия для проверки информации о заминировании.

По результатам этой проверки будет дана правовая оценка ситуации: либо будет возбуждено уголовное производство за заведомо ложное сообщение о заминировании, или, если информация подтвердится, по другой статье Уголовного кодекса.

Также в пресс-службе рассказали, что проверка здания КГГА, которое тоже якобы "заминировали" ранее, еще продолжается.

Минирование КГГА в Киеве

Как сообщал УНИАН, в 14: 38 в Управление по вопросам обращений граждан КГГА поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета.

Из здания столичной мэрии на вул. Хрещатик, 36 частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.

Анонимный "подрывник" требует выплатить ему выкуп в 0,5 биткоина в течение суток, в противном случае угрожает взорвать здание.

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Автор: Дмитрий Хилюк