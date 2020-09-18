Магазина приносил дельцам, которые изготовляли наркотики в собственной лаборатории, более 100 тысяч гривен прибыли еженедельно.

В Киеве полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Двое жителей Киевской области с помощью сети Интернет организовали сбыт наркотиков на территории Киева и Киевской области. Полицейские установили, что 51-летняя жительница Богуславского района Киевской области вместе с 41-летним товарищем из столицы создали в мессенджере Телеграмм-канал, на котором предлагали к продаже наркотических средства и психотропные вещества, в частности амфетамин и каннабис", - говорится в сообщении.

По имеющейся у оперативников информации, еженедельный доход от сбыта наркотиков и психотропов составил более 100 тыс. гривен.

По данным следствия, наркотики сбывали путем закладок, преимущественно оптовыми партиями. Изготавливали их в случае поступления заказа от клиентов в собственной лаборатории, которую оборудовали по месту жительства фигурантки. Однако выполняли и мелкие заказы, отличалась только цена - для оптовых покупателей наркодилеры организовали систему скидок.

По факту незаконных сделок с наркотическими средствами и психотропными веществами следователи столичной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Получив необходимую доказательную базу, правоохранители задержали наркодилеров.

Правонарушителям готовится сообщение о подозрении, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Юлия Петриченко