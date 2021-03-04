Четверо копов спасли мужчину и женщину.

В Киеве патрульные полицейские спасли жизнь мужчины и женщины, сумев эвакуировать их из горящего гаража.

Соответствующее видео появилось на странице Патрульной полиции столицы в Facebook.

Инцидент произошел на улице Радунской - копы получили вызов о пожаре в гараже.

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"На кадрах вы можете увидеть, как происходило спасение мужчины и женщины из горящего помещения. Четкая работа патрульных и слаженное сотрудничество с медиками и спасателями. Все то, что обычно происходит на месте происшествия в таких случаях и остается без внимания людей, не знакомых с работой экстренных служб", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что к спасению причастны патрульные Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский.

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Автор: Юрий Годован