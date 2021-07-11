Инцидент произошел на глазах у других людей.

В Киеве произошел случай, вероятно, самоубийства на воде - погиб молодой парень.

Детали инцидента описываются на странице "Киев Оперативный".

"Прямо на глазах у свидетелей паренек с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. - умер. Из реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни ... Видно, не хотел, чтобы его спасали", - говорится в сообщении.

Личность погибшего пока не установили.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Одессе на пляже "Аркадия" утонул мужчина. В процессе опроса свидетелей установлено, что у потерпевшего, 1970 г .н., были признаки алкогольного опьянения. "Он развелся с женой, был в расстроен...",- рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Автор: Юрий Годован