9 июля в Одессе на пляже "Аркадия" утонул мужчина.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что на указанном пляже, справа от ротонды за траверсом, в воде, месте, не предназначенном для купания, обнаружен мертвый мужчина.
«Сотрудники спасательно-водолазной службы проводили реанимационные действия на протяжении 30 минут. К сожалению, без результата. Смерть констатирована примерно в 13:20 бригадой скорой помощи», - сообщили в мэрии.
В процессе опроса свидетелей установлено, что у потерпевшего, 1970 года рождения, были признаки алкогольного опьянения.
«Он развелся с женой, был в расстроенных чувствах…», - добавили в пресс-службе. На место ЧП вызвали полиция.
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