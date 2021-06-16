На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве обрушился пол в жилом здании, один человек пострадал.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. На место выехали спасатели, медики и полиция, подробности инцидента выясняются.
Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на ГСЧС, пол обрушился на первом этаже пятиэтажного здания. Пострадал один человек, мужчина упал в подвал.
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"В момент инцидента пострадавший находился в ванной комнате, потом он провалился вместе с полом в подвал. Спасатели достали мужчину и передали его медикам", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в Киеве на Татарке в 9-этажном жилом доме произошел обвал балконов. Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки. А также приступили к изучению обрушившейся конструкции и целостности самого здания.
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